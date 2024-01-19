Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu heyecanla takip edildi. İstanbul’da vatandaşlar Taksim’de kurulan dev ekranda takip ederken bazı vatandaşların da Galata Köprüsü’nde balık tutarken uzay yolculuğunu heyecanla takip ettiği objektiflere yansıdı.

Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolculuğu vatandaşlar tarafından heyecanla takip edildi. Taksim’de kurulan dev ekranda yolculuğu canlı izleyen vatandaşlar 10’dan geriye sayarak tarihi ana tanıklık etti. Bazı vatandaşlar heyecanla ve coşkuyla yolculuğu takip ederken bazı vatandaşların ise duygu dolu anlar yaşadığı objektiflere yansıdı.

Falcon 9 roketi ABD yerel saatiyle 16.49’da (TSİ 00.49) Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Yolculuk yaklaşık 36 saat sürecek

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilen fırlatma işleminin ardından Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13.15’te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin ilk astronotu uzayda 13 deney yapacak

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzayda 13 deneye imza atması bekleniyor. Bu deneylerden bazıları ise mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

“Hem balık tutmaya geldik hem de uzay yolculuğunu izliyoruz”

Galata Köprüsü’ne balık tutmaya geldiğini ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk uzay yolculuğunu takip ettiğini belirten Hüseyin Yıldırak, “Hem balık tutmaya geldik hem de uzay yolculuğunu izliyoruz. Arkadaşımla beraber takip ediyoruz. Orada olamasak da buradan eşlik ediyoruz. Yaşadığımız bu gurur için herkese teşekkür ederim. Ben 20 yaşındayım, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ülkemizde görmedi. O yüzden devletimizin yanında olmamız gerekiyor. Ülkemizin 100’üncü yılına hayırlı olsun diliyorum. Halkımız devletimizin yanında olduğu süreci bu başarıların devamı gelecektir” şeklinde konuştu.

“Eskiden uzaya gidenleri televizyonlarda izlerdik”

Uzay yolculuğunu Taksim Meydanı’nda takip etmeye geldiğini vurgulayan bir vatandaş, “Saat 10’dan bu yana burada uçuşu bekliyoruz. Duygulanmamak elde değil. Eskiden uzaya gidenleri televizyonlarda izlerdik, şimdi ise kendi ülkemizin vatandaşını uğurluyoruz. Evlatlarımla geldim buraya” dedi.