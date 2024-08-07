Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle 18. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım 2024 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek. Şubat 2025’te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı Yarışmada; “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü alacak girişimci 250 bin TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Oluşturan Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak Türkiye’de öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programımız kapsamında uzun yıllardır kadınların güçlenmesi, potansiyellerini yansıtabilmesi, sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılması için çalışıyoruz. 18 yıldır kadının iş hayatına katılması ve ülkemizdeki kadın girişimciliği desteklemek amacıyla ilkleri hayata geçirdik. 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere verdiğimiz aralıksız destek, yıllar boyunca başta bankacılık olmak üzere farklı sektörlerdeki şirketler tarafından örnek alınarak desteklerin artmasına vesile oldu. Finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta ele aldığımız çalışmalarımızın en önemli ayağını Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması oluşturuyor. 2007’den beri kadın girişimcilerin motivasyonlarının artmasına, cesaretlendirilmesine, “ben de yapabilirim” duygusunu kazanmasına ve diğer kadınlar tarafından örnek almasına katkıda bulunduğumuz; ülkemizde bir ilk olan Yarışmaya bugüne kadar 45 bin başvuru aldık ve 70’in üzerinde kadın girişimciye ödül verdik. Beş farklı kategoride kadın girişimcilerin işindeki başarısını ön plana çıkaran Yarışma, kadınların girişimiyle sağladığı ekonomik, teknolojik ve sosyal faydaların da görünür olmasını sağlıyor. Kadın girişimcilerin çevrelerinde oluşturduğu farka ve faydaya da odaklanırken, girişimcilikteki başarısını Türkiye’ye duyuran kadınların başka kadınlara katkı sağlama konusundaki motivasyonlarını da artıyor. Kadın girişimcileri ve kooperatifleri, büyük bir heyecanla gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da “Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kuruluşundan bu yana kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu amaçla gerçekleştirdiği projelerle 22 yılda 250 binden fazla kişiye istihdam etkisi oluşturdu. Garanti BBVA, Ekonomist dergisi ve KAGİDER iş birliğiyle 18.si gerçekleşecek “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” da kadın girişimcilerin cesaretini ve yenilikçiliğini ön plana çıkarıyor. Türkiye’nin dört bir yanından katılacak kadın girişimcilerin hikâyeleri, yeni girişimcilere ilham kaynağı olacaktır. Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini görmek ve bu başarıları ödüllendirmek bizim için büyük bir mutluluk. Kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırdığı değer, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Yarışmaya katılacak tüm kadınlara başarılar diliyorum. Hep birlikte, kadınların gücünü daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise görüşlerini “Ekonomist dergisi olarak yayın hayatına başladığımız 1991 yılından bu yana, girişimcilik ekosistemi ve kadın her zaman odağımızda oldu. Yaptığımız iş etkinliklerinde, haberlerde bu odağımıza her zaman dikkat ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Garanti BBVA ve KAGİDER’le birlikte gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmaların başında “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” geliyor. Türkiye’de kadının ekosisteme katkısını daha da artırmayı, girişimci kadınları cesaretlendirmeyi amaçladığımız bu yarışma önemli bir aşama kaydetti. 17 yılda 45 bin başvuru olmamız, yıllar içinde kategori sayısının bir iken geçen yıl itibarıyla beşe çıkması çok kıymetli. Ekonomist dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER olarak kadın girişimcilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz” diyerek paylaştı.