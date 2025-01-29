Meteorolojik kaynaklar önümüzdeki yıllarda bu durumun daha da kötüleşebileceği vurgusu yapıyor... 2025 daha da kötü olabilir.

Tehlike adeta 120 ile basmış üzerimize doğru geliyor... Kaynaklar, bu durum hakkında acilen önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"2020, 2019'dan 2021, 2020'den 2022, 2021'den 2023, 2022'den 2024, 2023'ten daha sıcak geçti. Tehlikenin farkında mıyız?

Dünya liderleri ve bizler bir şey yapmalıyız..."