Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşanan 400 milyon TL’lik yolsuzluğu gündeme getiren Türkoğlu, hastanenin 6-7 yıldır soyulduğunu ve yöneticilerin bu durumu göz ardı ettiğini belirtti. Türkoğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bursa Şehir Hastanesi'nde 400 milyon TL’lik hırsızlık var. Yöneticiler hiçbir şey olmamış gibi görevlerinde kalıyor. Acaba Başhekim ve Hastane Müdürü Menzil Şeyhinin dizinin dibinde oturdukları için mi dokunulmuyor?" dedi.

Selçuk Türkoğlu, elindeki fotoğrafı Bakan Memişoğlu’na göstererek, hastane yöneticilerinin Menzil Cemaati’ne yakın olduğunu iddia etti. Türkoğlu, Başhekim Dursun Topal ve Hastane Müdürü Ahmet Boz’un Menzil Cemaati’nin şeyhiyle birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı basına sundu. Bu kareyi de, yöneticilerin tarikat ve cemaat bağlantılarının sorgulanmamasına dair bir kanıt olarak gösterdi.

Türkoğlu, "Sağır Sultan bile duydu, siz duymadınız mı Sn. Bakan?" diyerek Bakan Memişoğlu’na yolsuzluklara neden müdahale edilmediğini sordu. Ayrıca, Bursa Şehir Hastanesi'nde tıbbi malzemelerin zimmete geçirilerek satıldığını ve bu olayın ekip işi olduğunu vurgulayan Türkoğlu, yolsuzluğun yalnızca bir kişi tarafından tutuklanması üzerine de sert eleştirilerde bulundu.

Türkoğlu’nun açıklamaları, hastanedeki yolsuzlukla ilgili ciddi iddiaları gündeme getirirken, özellikle Menzil Cemaati’ne yakın isimlerin görevde kalmasının, bu yolsuzlukların üzerinin örtülmesine neden olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.