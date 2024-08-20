İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, su seviyesi kritik düzeyin altına inen İznik Gölü kıyısında Varaka firmasına fabrika kurulması kararına sert tepki gösterdi ve konuyu TBMM’ye taşıdı. Türkoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazdığı soru önergeleriyle, göl çevresindeki sanayi faaliyetlerinin neden olduğu çevresel tehditlere dikkat çekti.

Türkoğlu, İznik Gölü'nün hemen yanında bulunan ve Albayrak Grubu'na ait olan Varaka Kağıt Sanayi arazisinin, Cumhurbaşkanı kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edilmesinin göl adına "intihar" anlamına geleceğini belirterek, bu ayrıcalığın neden verildiğini sordu. Ayrıca İznik Gölü'nde su seviyesinin minimum işletme kotunun altına düştüğünü vurgulayan Türkoğlu, gölden su çekiminin durdurulması gerektiğini ifade etti. Ancak aksine çevredeki fabrikaların gölden su çekmeye devam ettiğini ve bu durumun gölü daha da tehlikeye soktuğunu söyledi.

Türkoğlu’nun soruları arasında, İznik Gölü çevresinde alınan koruma tedbirleri, Varaka Kağıt Sanayi'ye sağlanan ayrıcalıkların gerekçeleri ve bölgedeki çevresel etki değerlendirmelerinin hukuki durumu yer alıyor. İznik Gölü'nün, sanayi faaliyetleri nedeniyle kurumaya mahkum edildiğini belirten Türkoğlu, bu kararların neden alındığını ve hangi bilimsel verilere dayanılarak gölün korunmadığını sorguladı.