Türk Halk Müziği’nin yeni yıldızı parlayan isimlerinden Engin Demirci, Tülay Maciran ile birlikte seslendirdiği yeni düeti “ZOR” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Engin Demirci ve Tülay Maciran, türkü dünyasında heyecan verici bir düete imza attı.

Engin Demirci, bir dost meclisinde Ozan Koç’un yazdığı sözleri ilk kez dinlediğinde, bu parçanın özel bir şey olduğunu hissetti. İçindeki derin duyguları ve yaşamın zorluklarını anlatan sözler, Demirci’yi derinden etkiledi. Eserin duygusal yoğunluğunu bir bayan sanatçı ile paylaşmanın daha etkili olacağını düşünen Demirci, bu düet için Tülay Maciran’la görüştü. Maciran’ın teklifi kabul etmesiyle birlikte, ikili eseri birlikte yorumladı ve ortaya unutulmaz bir performans çıktı.

Engin Demirci, Tülay Maciran’a olan minnettarlığını dile getirerek, “Tülay Maciran, yalnızca ünlü bir ses sanatçısı olarak değil, aynı zamanda bana bir abla desteği vererek hep yanımda oldu. Bu eserin bu kadar anlamlı ve etkileyici olmasında onun katkısı büyük,” dedi. Demirci, şarkının kendisini derinden etkilediğini ve sözlerde kendi hayatından izler bulduğunu belirtti. “Bu parçayı okurken, kendimi bulduğumu hissettim. Sözler ve melodiler, yaşadığım duyguların bir yansıması oldu,” dedi.

Parçanın teması, aşkın ve yaşamın zorluklarına dair derin bir içeriğe sahip. Engin Demirci ve Tülay Maciran’ın güçlü yorumlarıyla hayat bulan bu eser, dinleyicilere duygu dolu mesajlar veriyor. Şarkının sözlerinde yer alan, “Ayları yaşarım, yıllar zordur, yolları aşarım, dağlar zordur. Hem onunla zordur, hem onsuz zordur. Ben neyleyim şimdi, söyleyin bana,” ifadeleri, dinleyicilere derin bir duygusal yolculuk sunuyor.

Eserin klibi de çekilerek tüm dijital platformlarda yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Yayınlandıktan sonraki ilk üç gün içinde 100 bin izlenme alarak izlenme rekorları kırdı. Engin Demirci, bu projenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Tülay Maciran ile bu eseri okumak benim için büyük bir mutluluktu. Dinleyicilerimizin de aynı duyguları paylaşacağını umuyorum,” dedi. Ayrıca, Güven Produksiyon’a da teşekkür ederek, “Bu projenin hayata geçmesinde büyük destekleri oldu,” dedi.