TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Ankara Kahramankazan’daki Havacılık Bulvarı yerleşkesinde giriş kapısında meydana gelen patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik önlemleri kapsamında personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türkiye’de hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetlerini sağlayan önemli bir teknoloji merkezidir. Şirket, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 ile askerî nakliye uçağı Airbus A400M için parça üretimi yapmaktadır.