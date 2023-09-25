Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİD) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Bekir Topuz seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracat yapan TÜSİD'in Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Bekir Topuz oldu. Geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine teşekkür eden Topuz, sektördeki birlik ve beraberliğin bozulmadan devam edeceğini söylerken, yeni döneme ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Endüstriyel mutfağın tek derneği olduklarına işaret eden Topuz, yeni dönemde yönetim kurulunu şimdiye kadar TÜSİD yönetiminde olmayan sektörlerden seçtiklerini ve her bir üyenin farklı bir sektörde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Yeni dönemde tamamı genç ve ikinci kuşak temsilcilerden oluşan yedek yönetim kurulu üyelerinin de artık yönetim kurulu toplantılarına katılacağını ve genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ifade eden Topuz, böylece daha katılımcı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti.

İhracatçılar Birliği ile ortak düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek olduğu fuarlar ve UR-GE'lere ağırlık vererek ihracatı artırmanın en önemli hedeflerinden birisi olduğunu vurgulayan Topuz, ikinci olarak da Türkiye'deki fuara yurtdışından katılımcı çekmeye çalışacaklarını ifade etti.

Fuara yurtdışından ziyaretçi gelmesine karşın standı olanları getiremediklerini belirten Topuz, "Yeni dönemin en büyük hedefi burayı gerçek uluslararası fuar haline getirip Çin'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan katılımcı getirmek. Mümkün olduğu kadar her ülkeden getirmeye çalışacağız." dedi.

Önümüzdeki yıl için şimdilik bir tanesi İtalya'daki SİGEP Fuarı ve diğeri de Chicago'daki NRA Fuarı olmak üzere iki tane fuar planladıklarını anlatan Topuz, yetiştirebildikleri takdirde Meksika'daki Abastur Fuarı'na da katılmak istediklerini ifade etti.