İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Belediye başkanı, yardımcısı ve örgüt lideri tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, burada yaklaşık 9 saat süren savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aylık gelirini değiştirmesi dikkat çekti

Öte yandan şüpheli Akpolat’ın Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun detayları ortaya çıktı. Akpolat’ın savcılıkta verdiği ifadesinde aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu, hakimlikteki sorgusunda ise 500 bin lira olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Şüpheli Akpolat’ın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘rüşvet almak’ suçlarından tutuklanma gerekçesinde ise Akpolat’ın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi, kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.