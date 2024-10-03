Bakan Yerlikaya, operasyon sırasında polislerin üzerine ateş açıldığını ve bu olayda Adem Köş'ün yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, yaralanan kahraman polisimize acil şifalar dileyerek, "Milletimizin duası seninle" ifadesini kullandı. Ayrıca, ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizin korunması gerektiğini vurguladı.

Bu olay, güvenlik güçlerimizin karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Halkın güvenliği için özveriyle çalışan polislerimize destek ve dualarımız devam ediyor.