Bursa’da okul önleri, yasaklı eşya bırakma yeri haline geldi. Öğrenciler, sınava cep telefonu, takı, araç anahtarı ve piercing gibi yasaklı eşyalarla gelince, bu eşyalar sınav alanına alınmadı. Bu durumdan faydalanan “emanetçiler” poşet başına 50 TL karşılığında yasaklı eşyaları alıp sınav bitince öğrencilere teslim etti.

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, Türkiye’nin 81 ili ve KKTC Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde düzenlendi. 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı sınav saat 10.15’te başladı. Bursa’da da öğrenciler erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Ancak sınava cep telefonu, güneş gözlüğü, araç anahtarı, küpe, bilezik, saat, kolye gibi eşyalarla girmeye çalışan adaylar kapıdan geri çevrildi.

Geri çevrilen öğrencilerin yanındaki yasaklı eşyalar için devreye emanetçiler girdi. Öğrenciler, sınav öncesi bu kişilere eşyalarını teslim etti. Bu yıl en çok altın küpe, kolye, güneş gözlüğü ve araç anahtarı emanete bırakıldı. Bir öğrencinin piercing’i bile emanete alındı. Bazı öğrenciler poşet başına alınan 50 TL ücretin fazla olduğunu düşünse de emanetçiler, parası olmayanların eşyalarını da kabul etti.

Emanete alınan eşyalar, üzerlerine sahiplerinin isimlerinin yazılı olduğu kağıt yapıştırılarak poşetlere kondu. Sınav bitiminde eşyalar öğrencilere teslim edildi. Toplanan ücretlerin ise okul idarelerine verildiği belirtildi. Okul girişlerinde kurulan masalar, adeta kuyumcu ve cep telefonu dükkanlarını aratmadı.