U16 Milli Takım, İstanbul’da özel maçta karşılaştığı İsviçre’yi 4-3 mağlup etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 4. dakikada Tuna Baran Demir, 14. dakikada Furkan Koçak, 29. dakikada Hasan Ege Akdoğan ve 33. dakikada Muhammed Tazı atarken, İsviçre’nin gollerini 50 ve 53. dakikalarda Dominik Papic ile 62. dakikada Sandro Wyss kaydetti.

Karşılaşmayı, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen de izledi. U16 Milliler, İsviçre ile ikinci maçını yarın saat 11.00’de oynayacak.

Ahmet Çobanoğlu ve Hasan Odabaş’ın doğum günleri kutlandı

U16 Milli Takımı oyuncularından Ahmet Çobanoğlu ve malzeme sorumlusu Hasan Odabaş’ın doğum günleri TFF Riva Tesisleri’nde kutlandı. Oyuncular, teknik heyet ve görevliler kutlamanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

İngilizce ve tarih dersleri devam ediyor

Genç milli takımların kamp dönemlerinde antrenman ve futbol eğitimi dışında kalan zamanların daha iyi değerlendirilmesi adına yeni eğitim etkinlikleri uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Genç Milli Takımların kamplarında İngilizce ve Tarih dersleri hakkında eğitimler veriliyor. Milli Takım oyuncularının iyi birer futbolcu olmalarının yanı sıra sosyal hayatlarında da başarılı ve donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.