Türkiye enerji sektöründe öncü olma, verimli, kaliteli ve hızlı çalışma anlayışını sürdüren UEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Enerjini Geleceğe Taşı” projesi çerçevesinde Enerji Tasarrufu Haftası’nda Güney Marmara’da öğrencilerle buluştu.

VR teknolojisi destekli geliştirilen oyunu Gökköy İlkokulu ve Atköy İlkokulu’ndaki öğrencilere sunan şirket, 100 yıl sonrası tasarruf yapılmış ve yapılmamış iki farklı senaryoyu canlandırarak çocukların tasarrufun önemini eğlenceli ve interaktif yollarla öğrenmesini sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji tasarrufu ve verimliliğini ulusal stratejik hedeflerinden göstermesi sonrasında toplumsal sorumluluk bilinciyle harekete geçen UEDAŞ’ın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği Enerjini Geleceğe Taşı projesi, Enerji Tasarrufu Haftası’nda Balıkesirli çocuklarla buluştu. Projenin Balıkesir bölgesinde Atköy İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğine Balıkesir İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uzun ile UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürü Barış Can Toygun da katılım gösterirken, enerji tasarrufuna yönelik VR teknolojisi destekli geliştirilen oyunu oynayan öğrenciler farkındalık kazandı.

Enerjini Geleceğe Taşı projesi bugüne dek bin öğrenciye ulaştı

Enerjini Geleceğe Taşı projesinin önemine dair açıklamalarda bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Çocuklar ve gençlerimizin gelecekte daha yeşil bir dünyada yaşayabilmesi adına erken yaşlarda bilinç kazanmaları için başlattığımız bu proje ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği sayesinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da birçok okula ziyarette bulunduk. Enerjimizi birlikte korumak ve yarına taşımak adına küçük yaşlarda edinilen olumlu alışkanlıkların ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bunun için de öncelikli olarak ilkokulda eğitim gören çocuklarımızın da ilgisini çekip onları sıkmadan bilgilendireceğimiz VR teknolojisi destekli bir oyun geliştirdik. Bu oyun ile dünyamızın 100 yıl sonrasının tasarruf yapılmış ve yapılmamış iki farklı senaryosunu canlandırarak, öğrencilere tasarruf ve verimliliğin önemini eğlenceli ve interaktif yollarla anlatıyoruz. Bu sayede Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ ile ‘İklim Eylemi’ başlıklarını benimseyip bunlara uygun eylem planı gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Sürdürülebilir enerji tüm stratejimiz"

Kalkınarak büyüyen ülkemizin enerji talebinin de arttığını belirten Gökay Fatih Danacı, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın öncülüğünde bir yandan sürekli sürdürülebilir, kesintisiz ve uygun maliyetlerle enerji arz güvenliğini sağlarken, diğer yandan 2053’te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında yenilenebilir kurulu gücümüzü artırırken enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, rekabetçiliğin ve istihdamın artırılmasında, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesinde, çevrenin korunarak sağlık koşullarının iyileştirilmesinde, dışa bağımlığının ve sera gazı emisyonunun azaltılmasında tamamlayıcı parçayı ‘enerji verimliliği’ oluşturuyor. Sanayiden ulaştırmaya, binalardan tarıma hayatın her alanında enerji verimliliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Böylece daha verimli enerji kullanımı ile çevreye etkimizi en aza indiriyoruz. Bu kapsamda ülke olarak 2017-2023 arası 1. Ulusal Eylem Planı hedeflerine başarıyla ulaştık. Şimdi de 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve 2024-2030 arası 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hayata geçiriliyor. Biz de bu stratejiler doğrultusunda kurguladığımız proje kapsamında bugüne dek 22 okulda bin öğrenciye ulaştık. Hedefimiz bunu yıl sonuna dek 35 okulda bin 500 öğrenciye taşımak” açıklamasında bulundu.