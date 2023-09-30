Bilecik Belediyesi yaptığı çalışmalar ile mahalleleri yenilemeye devam ediyor.

Bilecik Bahçelievler Mahallesinde bulunun Uğur Mumcu Parkı yenilendi. Parkta eksik olan oturma alanları, çocuk parkı ve çimleri yeniden yapılarak daha güvenli ve daha ferah bir hale getirildi. Son zamanlarda mahalle sakinleri ile görüşen Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bulunan eksiklikleri, yaşanan sorunları düzeltmek için Bilecik Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Tamamlanan çalışmalardan biri ise Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı yenilendi. Çocukların daha güvenli parkta oyun oynayacağı alanlar oluşturulurken, yeşilliklerin daha fazla olduğu ve ferah alanlarla konforlu hale getirildi.