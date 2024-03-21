Bir dizi açılış için Bursa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile buluşan Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer destek sözü aldı.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde vatandaşlarla biraraya gelip projelerini anlatmaya devam ederken, önemli isimlerle de buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılımıyla projelerinin tanıtımını yapan Dinçer, önceki gün de bir dizi açılış için Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile biraraya geldi.

Emek-Şehir Hastanesi metrosu ilk istasyonunun açılışı sonrasında Bakan Uraloğlu ile görüşen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi verirken, Bakan Uraloğlu’ndan destek sözü aldı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank’a projelerini anlatan ve destek sözü alan Dinçer’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da adaylık sürecinde başarılar dilerken, Mudanya çevre yolu başta olmak üzere her türlü projede destek vereceğini söyledi.