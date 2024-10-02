İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Katz, "Dünyadaki hemen hemen her ülkenin yaptığı gibi İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor. Bu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını kınamayan, onu terör örgütü ilan etme yönünde hiçbir çabaya öncülük etmeyen bir Genel Sekreter'dir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün ana gemisi İran'dan teröristlere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. İsrail, Antonio Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi çağrısı yapmıştı

Guterres dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu çatışmasının giderek genişlemesini kınıyorum. Buna son verilmeli. Kesinlikle ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.