Uludağ Enerji, depremden etkilenen Hatay’da kurduğu Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile bir yıl içinde 31 binden fazla depremzedeye umut ışığı oldu. Kampüs, sanatsal aktiviteler, kadınlara yönelik el becerisi ve mesleki gelişim atölyeleri, çocuklar için oyun alanları ve eğitim destek programları ile bölge halkına destek sağlıyor. Ayrıca, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunarak depremzedelerin hayata daha hızlı adapte olmasına yardımcı oluyor.

Türkiye genelinde 5 milyondan fazla müşteriye kesintisiz enerji hizmeti sunan Uludağ Enerji, Hatay'daki depremzedelere yönelik anlamlı bir proje yürütüyor. Yaşam ve Gelişim Kampüsü, afet bölgesinde binlerce insanın hayatına dokunarak büyük bir fark yaratıyor. Projenin başlamasından bu yana geçen 12 aylık süre içerisinde, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 15 bin 120 çocuk kampüsteki oyun ve sanat atölyelerinde keyifli anlar yaşadı. Mesleki gelişim atölyelerinde el işi ip bebek (amigurumi) kurslarına katılan 65 kadın, bu kurslardan sertifika aldı. Uludağ Enerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden destek alan bin 659 kişi yeniden umut buldu ve serbest zaman etkinlikleri bin 40 kişinin hayatına renk kattı. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 12 bin 960 öğrenci psikoterapi eğitimlerine katılarak ruhsal sağlıklarını güçlendirdi ve etüt merkezinden 336 kişi eğitim desteği aldı.

2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından Uludağ Enerji’nin Hatay’daki vatandaşlara yönelik desteği aralıksız devam ediyor. Şirket, depremzedelerin yaşamlarını iyileştirmek ve normal hayata dönmelerine yardımcı olmak için kurduğu Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile bölgedeki binlerce kişiye ulaşmayı sürdürüyor. Uludağ Enerji, önümüzdeki yıl da bu desteği sürdürerek, bölge halkı kalıcı konutlarına yerleşene kadar hayatlarında fark yaratmaya devam etmeyi ve iki yılın sonunda 40 bini aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyor.