Yeni yılın başlangıcıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Uludağ'da, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Sabah yapılan ölçümlere göre, Uludağ'daki kar kalınlığı 57 santimetreye ulaşırken, pistlerde yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu olması nedeniyle günübirlikçiler, turistler ve tatile gelenler, karın tadını çıkarmaya devam ediyor.



Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak kızak ve snowboard yapanlar ile doldu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı. Günlük kayak ücretlerini karşılayacak gücü olmayanlar poşetle kayarak zirvenin tadını çıkardı.