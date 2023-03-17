Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Uludağ Üniversitesi kampüsünde yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük 3. camisi yükselmeye başladı. Aynı anda 20 bin kişinin ibadet edebileceği cami, Bursa’nın her yerinden görülebilecek.

6400 metrekare kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen camiinin yapımında büyük mesafe kat edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Bursa mitinginde yapılmasını istediği büyük cami, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içine yapılıyor. Bursa’nın her yerinden görülebilecek 41 metre kubbe yüksekliğine sahip olacak cami 6400 metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek. Yaklaşık 5 yıldır devam eden çalışmalar sonunda inşaatı yükselmeye başlayan külliye, sosyal, kültürel her türlü etkinliğin yapılabileceği önemli bir aktivite merkezi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmanlı dönemi eseri olan tarihi camilerle donatılan Bursa’ya bu döneme ait büyük bir eser bırakmak istediklerini, halkın toplanacağı büyük bir Cuma camiinin yapılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği büyük cami için en uygun yer Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki alan belirlenmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi ile 4 minareli yapılacak olan külliye şeklindeki caminin kubbe yüksekliği 41,7 metre, minare yüksekliği 75,8 metre olacak ve Bursa’nın her yerinden görülebilecek. Açık ve kapalı alanlarda aynı anda toplam 20 bin kişinin ibadet edeceği külliye bünyesinde 1500 kişilik konferans salonu da yer alacak.

2023 yılında tamamlanması hedeflenen külliyenin Bursa’nın en önemli simgelerinden biri olması bekleniyor. Büyük bir heyecanla çalışmaların yürütüldüğü cama inşaatı için Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği, yaklaşan Raman ayı öncesinde bağış kampanyası başlattı. Dileyen herkesin https://uuyenicamii.com/ üzerinden kampanyaya katılım sağlanabileceği belirtilerek, “Rasulullah’ın (S.A.V.) Yesrib’i Medine yaparak başlattığı medeniyet inşaasına, Osmanlı’dan aldığımız ruh ile devam ediyoruz. Uludağ Üniversitesine yapılan bu şaheser, aslında Bursa’ya, ülkemize ve Dünya’ya mühür vuracaktır. Hep birlikte Rabbimizin evini inşaa edebilmeyi ümit ediyoruz. Ve bu şevk ile 20 Ramazan 1438 tarihinde projemize ilk kepçeyi vurmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz.” denildi.