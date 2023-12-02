Uludağ, kış turizminin gözde mekanlarından biri olarak bilinirken, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında doğanın beyaz örtüsü yerini güneşli ve rüzgarlı bir atmosfere bıraktı.

2023 yılının ilk karını geçtiğimiz ayın ortalarında yaşayan Uludağ, turizmcileri ve tatilcileri sevindirirken, otellerde sezon hazırlıkları hız kazandı. Ancak, geçtiğimiz hafta etkili olan lodos rüzgarı, zaman zaman 60 santimetreye ulaşan kar tabakasını adeta silip süpürdü. Oteller, önümüzdeki hafta kapılarını açmaya hazırlanırken, önümüzdeki günlerde yeniden kar yağışı bekleniyor.

Bugün Uludağ'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 10 derece olurken, en düşük sıcaklık ise 8 derece olarak kaydedildi. Yarın için ise en yüksek 11, en düşük 8 derece hava sıcaklığı tahmin ediliyor. Ancak, Pazartesi günü sıcaklık birkaç derece düşecek ve kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise karla karışık yağmurun muhtemel olduğu belirtiliyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışının umut verici olduğunu ifade ederek, “Son yıllardır kar anlamında iklim olumsuz ilerlemesine rağmen, bu yıl erken yağan kar bizim için pozitif bir sinyal oldu. Sezonun erken başlayacağını, karın erken geleceğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’de en erken kar Kars Sarıkamış ve Bursa Uludağ’a yağar ve en geç buralardan kalkar. 1980’li yıllarda da bu böyleydi. Ben 40 yıldır Uludağ’dayım. Önümüzdeki hafta ciddi bir kar yağışı bekleniyor. Biz dağın gerçek emekçileri olarak sezona hazırız. 10 Aralık gibi açılış yapacağız. Bu hafta da yağış bekleniyor” dedi.