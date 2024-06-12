“Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganı ile bu sene 7.’si düzenlenecek Ultra Trail, binlerce sporcuyu konuk edecek.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, bu sene 12-14 Temmuz’da düzenlenecek. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzelliklerindeki organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla ’4 Mevsim Uludağ’ mottosu ile koşulacak. Binlerce katılımcıya unutamayacakları bir deneyim sunacak yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

Ömer Kızıl: "Spor bilincinin artmasına ve bölgeye katkı sunmaya devam ediyoruz"

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Şehrimizde böylesine güzel organizasyonlar yapılmasından çok memnunuz. Her zaman spora destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Uludağ gibi tüm dünyaca bilinen ve turizmin gözde bir yerinde düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’e de isim sponsoru olmak bizim için ayrı onur verici bir durum. Asıl amacımız turizmi sadece kış aylarında değil yılın her ayında canlı tutmak. Bu doğrultuda da diğer aylarda yapılan organizasyonlara destek vererek hem spor bilincinin artmasına hem de bölgeye katkı sunmaya devam ediyoruz. Spor dostluk, kardeşlik, rakibe saygı ve centilmenliktir. Bu yarış sayesinde de bunu bizzat yerinde yaşıyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yoğun bir katılım beklediğimiz yarışta kayıtlar her geçen gün artarak devam ediyor. Görünen o ki şu an beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşecek. Bu da sporlar birlikte hem turizm hareketliliği hem de bölgemize büyük katkı sunacak. Böylesine güzel bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

5 ayrı parkur katılımcıları bekliyor

Geleneksel hale gelen ve bu sene 7.’si düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 5 ayrı parkurda gerçekleşecek.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K), 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K), 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K), 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Yarış güzergahları

Oteller bölgesinden başlayacak olan 100K yarışı sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

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