Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın geleceğini şekillendirecek olan 2024-2029 stratejik plan çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bozbey, Bursa'nın tüm ilçelerinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere saha çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Son olarak, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde gerçekleştirilen strateji toplantılarıyla, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek gelecek vizyonlarını masaya yatırdı.

Toplantılarda, ilçelerin mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri ele alındı. İlçe belediye başkanları, projelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e sunarak, işbirliği ve koordinasyonun önemini vurguladılar. Bozbey ise, ilçelerin katkılarını önemsediğini ve her bir ilçenin özgün yapısını dikkate alarak stratejik planın oluşturulacağını belirtti.

Toplantılarda, sadece ilçelerin talepleri değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği projeler de ele alındı. İlçe belediye başkanları, Büyükşehir'in sorumlu olduğu alanlarda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bozbey, her bir ilçenin özgün karakterini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planında yer alacak projeleri belirleyeceğini ifade etti. Bununla birlikte, ilçeler arası eşitlik ve adaletin sağlanması için çalışacaklarını vurguladı. “Bursalıların tamamını gülümsetmek için yola çıktık” Bursa’nın 2024-2029 stratejik planı çalışmaları kapsamında tüm ilçeleri gezerek talepleri ve yapılacak projeleri görüştüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantılarda gelecek vizyonunun ortaya konularak hayata geçirilecek çalışmaların ele alındığını belirtti. Mustafakemalpaşa ile başladıkları ziyaretlerde hem belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini hem de stratejik plan çalışmaları çerçevesinde neler yapılabileceklerini konuştuklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Güne Mustafakemalpaşa Belediyesi ile başladık. Ardından Karacabey, Mudanya ve Nilüfer belediyelerini ziyaret ettik. Günü de Osmangazi Belediyesi ile bitirdik. Belediye başkanlarımızın sunumlarında birçok projenin olduğunu gördük. Bu projelerde Büyükşehir’e düşen kısımlar var. Onları elbette biz üstleneceğiz. O yüzden önemli bir süreci yaşıyoruz. Biz Bursa’yı bütün olarak düşünüyoruz. 17 ilçemiz de bu bütünün değeridir. Bizim bakış açımız böyle. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerin yetişemeyeceği alanlarda yanlarında olacağız. Büyükşehir’in sorumlu olduğu alanları stratejik planımızda ortaya koyacağız. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır. Bir kısmını uygulamaya başladık. Kentsel dönüşüm, planlama, ulaşım konularında süreçler devam edecek. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. 17 ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte Bursalıların tamamını gülümsetmek için yola çıktık. 5 yıl sonra projelerle Bursa nefes alacak. Bursa bir bütündür. Osmangazi’nin, Yenişehir’in, İznik’in sorunu bizim sorunumuzdur. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Tüm ilçelerin katkılarıyla hazırlayacağımız stratejik planla birlikte Bursa nefes almaya başlayacak” dedi.