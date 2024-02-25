11.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası/Poomsea, 60 ülkeden 1900 sporcunun katılımıyla Antalya’da gercekleşti.

Türkiye’de katılan sporcular arasına Uluşehir Bursa Camileri Spor Kulübü üyeleri de Uluslararası Taekwondo Antrenörü Ercan Polat yönetiminde katıldı.

Turnuvaya damga vuran sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Antrenmanlarını zaman zaman Bursa Şehreküstü Camiinin alt katında yapan sporcular; Uğur Tuzlu, İrem Deniz, Sudenaz Öztürk, Berfin Navrozoğlu, Zehra Günel, Sefa Saltık, Batuhan Kula ve Almina Ülkü Özcan Bursa’ya döndüklerinde mutluluklarını Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı ile paylaştı.

Kaynak: BÜLTEN