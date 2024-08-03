Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Fas Milli Günü Resepsiyonu'na katıldıANKARA (İGFA) - Fas Kralı 6.Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümü olarak kutlanan Fas Milli Günü Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri ve diplomatları bir araya getirdi.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından '' Kral 6.Muhammed'in tahta çıkışının 25.yıl dönümünü'' kutlamak için resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı temsil ederken Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fas Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve eşi Nawal Lazreq katıldı. İki ülke milli marşlarının çalınması ve Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Ayid Talebe Ali'nin konuşmasıyla başlayan davette Fas milli giysileri ve müziği ile karşılanan konuklara Fas'a özgü lezzetler ikram edildi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'a Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümü münasebetiyle, Fas Krallığı Büyükelçiliğine tebrikleri sundular.