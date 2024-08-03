MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl'ün il olma konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MHP İlçe yönetimiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayram, partilerinin "100 il 1000 ilçe" projesi hakkında bilgi verdi.

Bayram, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyük Ataman ile İnegöl'ün il olmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bu projenin çıkışı bizden. Biz, bu projenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Genel Sekreterimiz bu konuda her zaman yanımızda oldu; 14 Mayıs seçimlerinde İnegöl'ün il olmasını ilk öneren kendisidir. Ancak bu, alelade bir kanun değil. Milliyetçi Hareket Partisi olarak İnegöl'ün il olacağını söylemiyoruz, Türkiye'nin anayasal çerçevede '100 il 1000 ilçe' olarak yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu 100 ilin içinde İnegöl'ün de yer almasını talep ediyoruz. Mardin'in durumu ise bizim şahsi görüşümüz; İnegöl projesinin yeni anayasa içinde yer alacağını öngörüyorum."

ÖNCELİĞİMİZ İNEGÖL

Seçim sürecinden sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi de veren Bayram,

"Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl Belediye Meclis Grubu 100 Günlük Çalışma Raporu doğrultusunda sizlerle birlikteyiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimi sonrasında MHP İnegöl İlçe Teşkilatı olarak İnegöl Belediye Meclisinde 7, Bursa Büyükşehir Meclisinde 2 üye ile temsil edilme hakkı kazandık. Bursa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 17 İlçe Teşkilatı arasında hem ilçe hem de Büyükşehir olmak üzere en çok meclis üyesine sahip İlçe Teşkilatı olarak yer almanın gururunu taşıyoruz. İnegöl Meclisinde bugüne kadar 5 Olağan 1 Olağanüstü olmak üzere toplam 6 Toplantı yapmış bulunmaktayız. Komisyonlara gelen konular öncelikle konusunda uzman alt kurullarda hukuki, kanuni, insani ve etik kurallara göre en ince detayına kadar inceliyoruz. Karar alma mekanizmamızı şehrimizin ve vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde, milliyetçi ve ülkücü tavrımızın da tezahürünü gözönüne alacak şekilde işletiyoruz. Yerel Seçimlerde uygulanan Cumhur İttifakı birlikteliğini seçim sonrası da uygulamaya gayret gösteriyoruz. İcra Makamı olan Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Daire Müdürlerimiz ile birlikte uyumlu çalışmaya özen gösteriyoruz. Benzer uyumu Büyükşehir Meclisinde de gösteriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Büyükşehir Meclis Grubu ile çalışmalarımızı istişareli sürdürüyoruz. İnegöl Meclisinde evet dediğimize Büyükşehir Meclisinde hayır demiyor, kendimizle çelişmiyor ve dersimize iyi çalışıyoruz. Önceliğimiz İnegöl! Eş dost siyaseti değil şehrimizin ve vatandaşlarımızım hak ve menfaatini gözetiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak Cumhur İttifakının bir parçası olmamız bir yana, Meclisin ikinci büyük grubu olarak aynı zamanda en büyük muhalefet grubuyuz. Muhalefetimiz vatandaşımızın aleyhine olan her şeyedir. Yönetimimiz bu şiarla çalışmaya devam edecektir."