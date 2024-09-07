UEFA Uluslar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, bugünkü karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı. Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Uluslar Ligi’nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 1. Grup
İskoçya - Polonya: 2-3
Portekiz - Hırvatistan: 2-1
A Ligi 2. Grup
Fransa - İtalya: 1-3
Belçika - İsrail: 3-1
A Ligi 3. Grup
Almanya - Macaristan: 5-0
Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2
A Ligi 4. Grup
Danimarka - İsviçre: 2-0
Sırbistan - İspanya: 0-0
B Ligi 1. Grup
Gürcistan - Çekya: 4-1
Ukrayna - Arnavutluk: 1-2
B Ligi 2. Grup
İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2
Yunanistan - Finlandiya: 3-0
B Ligi 3. Grup
Kazakistan - Norveç: 0-0
Slovenya - Avusturya: 1-1
B Ligi 4. Grup
Galler - Türkiye: 0-0
İzlanda - Karadağ: 2-0
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan - İsveç: 1-3
Estonya - Slovakya: 0-1
C Ligi 2. Grup
Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1
Kosova - Romanya: 0-3
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0
Belarus - Bulgaristan: 0-0
C Ligi 4. Grup
Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1
Ermenistan - Letonya: 4-1
D Ligi 1. Grup
San Marino - Lihtenştayn: 1-0
D Ligi 2. Grup
Moldova - Malta: 2-0