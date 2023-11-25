Dünyaca ünlü bir dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son hamlesini duyurdu ve dolar kurunu etkileyecek önemli bir gelişmeye işaret etti. Ekim ayında yüzde 61,36 olarak açıklanan resmi tüketici enflasyonu sonrasında, TCMB'nin kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentileri yüzde 67,23 (bu yıl sonu) ve yüzde 43,94 (12 ay sonrası) seviyelerine çıkmıştı.

Banka, TCMB'nin politika faizindeki beklenmeyen artışın ardından politika faizindeki yükselişi daha da artırarak yüzde 42.50'ye çıkararak sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı. Goldman Sachs, önceki yüzde 40 tahminini, Merkez Bankası'nın aldığı kararın ciddi bir parasal sıkılaştırmaya işaret ettiği gerekçesiyle revize etti. Bankanın açıklamasında "Komite'nin faiz artırım döngüsünü aralık ayında 250 baz puan artırarak yüzde 42.50 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi. TCMB'nin önceki kararında "parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı" ve adımların "kısa bir sürede tamamlanacağı" belirtilmişti. Metinde ayrıca "Kurul, faiz kararları yanında parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarları belirlemeye devam edecektir" deniliyordu.

“Parasal Sıkılaştırma Kısa Sürede Tamamlanacak”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında faizleri beklenmedik şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Piyasadaki genel beklenti, bugünkü toplantıda faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi. Ancak TCMB'nin yaptığı açıklamada faiz artışlarının sona yaklaşıldığına işaret edilerek "Kurul, dezenflasyonun sağlanması için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu bağlamda, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.