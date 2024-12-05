Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı ve Bursa’nın ilk ve tek kadın gazetesi Pembe Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Neslihan Çelik Alkoçlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.BURSA (İGFA) - Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Çelik Alkoçlar mesajında, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiğini hatırlatarak, bu devrimin Türk kadınının siyasi hayatta yer almasının önünü açtığına ve bu yönüyle birçok ülkeye örnek olduğuna dikkat çekti.

Kadınların olmadığı bir siyasi ve toplumsal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemeyeceğini vurgulayan Çelik Alkoçlar, Türk kadınının Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir misyon üstlenerek siyasette aktif bir rol aldığını söyledi.

Demokratik ve çağdaş bir toplum için kadınların güçlü olması, cesaretlendirilmesi ve söz sahibi olmalarının önemine vurgu yapan Alkoçlar, 90 yıldır devam eden seçme ve seçilme hakkıyla birlikte Türk kadının demokrasinin ve milli iradenin teminatı olduklarını her defasında gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini kaydetti.

“Türk kadını son yıllarda hayatın her alanında olduğu gibi siyasi temsilde de büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Çelik Alkoçlar, "Ülkemiz, kadının siyasete katılımı noktasında son yıllarda önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Buna rağmen yeterli görmüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 verilerine göre ülkemiz, kadınların siyasete katılımında 146 ülke arasında 114. Sırada yer alıyor. TBMM’de kadın temsili %20, yerel siyasette ise yalnızca %5 düzeyinde. Bu veriler kadınların siyasette temsili noktasında sonuç alıcı politikalar ve somut adımlar atılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Geleceğe güçlü adımlarla yürümek istiyorsak kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit temsiline yönelik politikalar geliştirilmeliyiz. Kadın – erkek eşitliğini sağlayacak, kız çocuklarının kesintisiz eğitim yapmasına olanak sağlayacak, kadın istihdamını artıracak bir dizi yasanın çıkartılması; erken yaşta evlenmelerin, kadının şiddet, taciz görmesine engel olacak eğitimlerin verilmesi ve yasaların buna göre düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Bu yasaların çıkartılmasında Meclisteki kadın milletvekillerinin katkısının çok daha etkin olması ise zorunluluktur Şüphesiz ki bu değişiklikler partiler üstü bir anlayışla çözüme kavuşturulmalıdır" diye konuştu.