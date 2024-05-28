Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 58.’si düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin son şeklinin verilmesi için İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın da katıldığı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya Süleymanpaşa Kaymakam V. Gökhan Gürbüzerol, Tekirdağ İl Emniyet Müdür V. Cüneyt Aydın, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve ilgili kurum müdürleri ile dernek ve oda temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları, alınacak tedbirler ve organizasyon ile ilgili diğer tüm konular görüşüldü.

“Türkiye’de de ses getirecek bir program hazırladık”

58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali taslak programının da sunumunun yapıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; “Bu yıl 58.’sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizin heyecanı hepimizi sardı. Siz değerli hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimize çok güzel bir festival yaşatmak için çabalıyoruz. Festival programımız neredeyse netleşti. Kısa bir süre içinde programı detaylı olarak duyuracağız. Türkiye’de de ses getirecek bir program hazırladık” dedi.

“Unutulmaz bir festival olacak”

Festivalin içeriği ile ilgili sözlerine devam eden Başkan Volkan Nallar; “4 gün sürecek 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizin her gününe ayrı bir konsept hazırladık. 1. gün Rumeli Balkan Günü, 2. gün Üç Kemaller Günü, 3. gün Macar Günü ve 4. gün ise Ortak Paydamız İyilik Günü olacak. Konserler, film gösterileri, söyleşiler, yarışmalar, konferanslar, gösteriler Kısacası unutulmaz bir festival olacak” ifadelerini kullandı.