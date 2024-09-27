ULUTEK Teknopark bünyesinde bulunan UNITED Yazılım, elektrikli araç kullanıcıları için geliştirdiği Şarjsepeti uygulamasıyla dikkat çekiyor. Şirketin kurucu ortağı Doğan Sevük, "Amacımız, kullanıcıların araçlarını en ekonomik şekilde şarj etmelerini sağlayan kişisel bir asistan rolü üstlenmektir." dedi.BURSA (İGFA) - Teknoloji ve yenilikçiliğin adresi ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren UNITED Yazılım, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Firmanın geliştirdiği "Şarjsepeti" uygulaması, kullanıcıların araç şarj maliyetlerini yönetmelerini sağlayarak kullanıcıların farklı şarj istasyonları arasında fiyat karşılaştırması yapabilmesi, ev ve işyeri şarj maliyetlerini hesaplayabilmesi gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

‘OPTİMUM ÇÖZÜM SUNUYORUZ’

AR-GE projelerine hız vererek, elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Şarjsepeti uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Doğan Sevük, Şarjsepeti'nin, şarj istasyonlarının maliyetlerini karşılaştırmanın ötesinde, bütçe dostu bir çözüm sunduğunu vurguladı. Sevük, “Şarjsepeti, elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj istasyonları arasında fiyat karşılaştırması yapabilmesi, ev ve işyeri şarj maliyetlerini hesaplayabilmesi gibi özellikleri sağlayan özel bir yapay zeka tabanlı sistem sunuyor. Aynı zamanda, acil durumlarda en yakın istasyona yönlendirme ve şarj maliyetlerinin zamanla nasıl değişeceğine dair kullanıcıya bildirimler sunuyoruz. Şarj ekosistemi içinde sunduğumuz bu yenilikçi çözümlerle sektörün liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ULUTEK, AR-GE SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLIYOR”

ULUTEK Teknopark'ın firmaların çalışmalarına sağladığı katkılarından bahseden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Teknopark olarak firmaların AR-GE süreçlerine hız kazandırmak için gerekli altyapıyı sağlamaya devam ediyoruz. Ar-Ge, Yazılım ve tasarım firmalarının büyümesi, hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke genelindeki teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlıyor. Bu noktada firmamıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.