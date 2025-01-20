Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki İran Caddesi'nde bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ, İfadesi alınmak üzere İstanbul'a götürülüyor. Gözaltı haberi, Sözcü Televizyonu'nda Nokta Atışı programı sunucusu İpek Özbey tarafından canlı yayında duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Cem Aydın'ın gözaltına alınmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz."

İMAMOĞLU'NDAN ÖZDAĞ AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."