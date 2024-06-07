Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan gençleri ziyaret ederek, moral verdi.

500 kişilik kapasitesiyle 55 bin kitaba ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, sessiz ve ferah ortamıyla her gün çok sayıda öğrenciyi ağırlıyor. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için var gücüyle çalışan gençlerin test kitaplarıyla masalarını doldurduğu kütüphane, sınav yaklaştıkça onların heyecanlarına da ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerin bu tatlı heyecanını paylaşmak ve onlara moral vermek amacıyla kütüphaneyi ziyaret ederek, masaları tek tek dolaşan Başkan Yıldırım, sınava girecek tüm adaylara başarı diledi.

Başkan Yıldırım, kütüphanenin bahçesinde gençlerin selfie tekliflerini de geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8 ve 9 Haziran tarihleri arasında 3 ayrı oturumda yapılacak.