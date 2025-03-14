Devletin sunduğu teşvikler ve destek programları hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlayan fuar, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Fuara gelen gençlere, Teşvikler, fırsatlar, burslar, işbirliği ve kariyer konuları hakkında bilgiler veriliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve gibi kurumlarında bulunduğu fuarda, ülkemizin savunma sanayisinde kullandığı bir çok ekipman ve envanterler tanıtılırken kurumların personelleri de ekipmanlar hakkında bilgi vermek için fuarda görev alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelleri kullandıkları araç, ekipman ve envanterler hakkında gelen misafirlere bilgi verirken Savunma Sanayi Başkanlığı’nın kurduğu fuarda, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı, T129 ATAK Taarruz Helikopteri, TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemisi gibi savunma araçları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Öte yandan savaş uçağı akrobasi ekibi SOLOTÜRK, fuar merkezinde öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları gösterileri, deneyimlerini anlatarak o anların videolarını izlettirdiler. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, bugün saat 18.00’a kadar açık kalacak.