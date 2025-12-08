Nilüfer Belediyesi, sinemaseverleri ödüllü yapımlar ve usta yönetmenlerle buluşturmayı sürdürüyor. Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen "Bir Yönetmen Bir Söyleşi" etkinliği kapsamında, yönetmenliğini ve senaristliğini Pelin Esmer’in üstlendiği "O da Bir Şey mi?" filmi Bursalı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Başrollerini Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin ve Nur Sürer’in paylaştığı 2025 yapımı dram filmi, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortak yapımı olan film; Söke Film Festivali’ne davet edilen yönetmen Levent (Timuçin Esen) ile kaldığı otelde çalışan Aliye’nin (Merve Asya Özgür) kesişen hayatlarına odaklanıyor. Gerçek ile hayal dünyası arasındaki sınırların bulanıklaştığı hikâye, izleyicileri karakterlerin iç dünyasında derin bir yolculuğa çıkardı.

Dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’deki ilk gösterimini gerçekleştirdiği 44. İstanbul Film Festivali’nden "En İyi Senaryo Ödülü" ile dönen yapım, Nilüferli izleyicilerden de tam not aldı.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşi bölümünde yönetmen Pelin Esmer sahneye gelerek izleyicilerle buluştu. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Esmer, filmin ortaya çıkış hikayesi, senaryo süreci ve çekimler sırasındaki atmosfer hakkında merak edilenleri paylaştı. İzleyicilerin filme dair analizlerini de dinleyen başarılı yönetmen, gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.