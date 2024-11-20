Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mahallesi ve Cemil Meriç Mahallesi’nde hizmete açtığı İkinci Bahar Kıraathaneleri ile özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra, her yaştan bireylerin tercih ettiği sosyal tesisler haline geldi.

Ümraniye Belediyesi, sosyal hayatı canlandırmak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların ve her yaştan ziyaretçinin tercih ettiği İkinci Bahar Kıraathaneleri’ni hizmete sundu. İlk olarak Atatürk Mahallesi’nde Mevlana Parkı içinde açılan İkinci Bahar Kıraathanesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belediyenin, Cemil Meriç Mahallesi’nde açtığı ikinci kıraathane ile bu sosyal alanların sayısı artırıldı. İkinci Bahar Kıraathaneleri, sakin ve dostane atmosferiyle öne çıkarken, sunduğu uygun fiyatlı içecek ve atıştırmalık çeşitleriyle de ziyaretçilerini memnun ediyor. Çay 4 TL, Türk kahvesi 20 TL’den sunulurken; tatlılar, poğaça çeşitleri ve soğuk-sıcak meşrubatlar da menüde yer alıyor. Sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar açık olan kıraathaneler, Ümraniyelilere huzurlu bir sosyalleşme ortamı sunuyor.