Ümraniye'de bir işyerini kurşunladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Aralık 2025 günü saat 03:25 sıralarında Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işyerine yönelik kurşunlama olayının gerçekleştiği belirlendi. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan U.Ç. (44), B.K. (22) ve S.Ö. (22) isimli şahıslar Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. U.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet Beretta Gardone ibareli 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilirken, yakalaması yapılan şahıslar adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan 2 Aralık 2025 günü saat 21:30 sıralarında Ümraniye'de tehdit edilme konusuna yönelik kamera çalışmaları ve alınan tanık beyanına istinaden, eylemlerin Ö.Ç. (37) isimli şahıs adına kiralanan araçla E.Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda; E.Ç. (38) isimli şahıs 8 Şubat günü Ümraniye'de gözaltına alınarak gerekli tahkikat işlemleri için Gasp Büro Amirliğimize intikal ettirilirken, tamamlanan tahkikat akabinde 8 Şubat günü adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.