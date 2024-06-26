Kurban Bayramı boyunca temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Ümraniye Belediyesi, bayram sonrasında da kurban satış ve kesim yerleri ile çöp konteynerlerini detaylı bir şekilde temizledi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı 60 kişiden oluşan ekip, Kurban Bayramı boyunca özverili çalışmasıyla kurban kesim ve satış yerlerinde bayram mesaisini sürdürdü. Bayram öncesi alanlarda hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bayram boyunca da temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara hijyenik bir ortam sundu. Kurban Bayramı’nın geride kalmasıyla kötü kokunun önüne geçilmesi adına kesim yerleri, mazgallar ve çöp konteynırları başta olmak üzere ekiplerin ilçede sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışması ise devam ediyor. Bayram sonrası istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi için alanları köpüklü su ve gül suyuyla yıkayan ekipler, vatandaşlara yeniden temiz bir ortam bırakıyor.