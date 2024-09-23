Ümraniye'de, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit düştüğü noktada toplanan vatandaşlar, olaya tepki göstererek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla protesto düzenledi. Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Y.E.Ç., gözaltına alınırken bir polis memurunun silahını alarak ekiplere ateş açmış ve bu esnada polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Olayın ardından akşam saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, Şeyda Yılmaz’ın şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakarak anma gerçekleştirdi.

Kaynak: iha