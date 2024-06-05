Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve önlem alınmasını sağlamak amacıyla Küçük Kumla sahilinde bulunan katı atıkları topladı.

BUÜ Atık Yönetim Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Üniversite öğrencileri, Gemlik ilçesi Küçük Kumla mahallesi kıyılarını temizlemek için bir araya geldi. Ellerine çöp poşetlerini alan gençler, sahili boydan boya dolaşarak buldukları çöpleri topladı.

İklim krizine dikkat çekildi

Programa katılan tüm öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Soluduğumuz temiz hava, içtiğimiz su ve beslendiğimiz toprak her gün artan bir baskıyla karşı karşıya. İklim krizinin etkilerine karşı yol kat edememek ise, daha fazla yıkım ve doğa kaybı anlamına geliyor. Öte yandan doğa tahribatı, iklim krizinin verdiği zararı da artırıyor. Bu durum, mevcut ekonomik ve politik krizleri, daha da derinleştiriyor. Bugün öğrencilerimizle birlikte hem yaşadığımız çevreyi temizlemek hem de herkese mesaj vermek için Küçük Kumlaya geldik. Son derece faydalı bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliği düzenleyen Atık Yönetim Merkezi’miz başta olmak üzere programa destek veren Nilüfer ve Gemlik Belediyesi ile Küçük Kumla Muhtarlığına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile akademik ve idari personelin de eşlik ettiği etkinlikte bölgedeki katı atıklar toplanarak geri dönüşüm merkezlerine gönderildi.