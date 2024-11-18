Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, İstanbul’da İş Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeni Dünya Zirvesi’ne katıldı.

İstanbul’da İş Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeni Dünya Zirvesi’ne ’Yeni Dünya İle Bir Olmak’ isimli etkinliğe BŞEÜ öğretim üyeleri, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan bir ekip katılım sağladılar. Öğrenciler iş ve sanat dünyasının yetkin isimleriyle tanışma, mentörlük alma, kişisel gelişim ve sürdürülebilirlik alanında dünyadaki durumla ve geleceğe yönelik çözümlerle ilgili sunumlarını dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler etkinlik kapsamında dijital sertifika verildi.