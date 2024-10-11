Bu kapsamda düzenlenecek bilgilendirme seminerleri ve atölye çalışmaları, öğrencilere finansal güvenliklerini sağlamaları ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için önemli bilgiler sunacak.

YÖK, üniversite öğrencilerinin bu tür finansal risklere karşı daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurgularken, MASAK da yasa dışı işlemlere karşı alınabilecek önlemleri ve yasal süreçleri açıklayacak. Eğitimlerde, dolandırıcılık yöntemleri, sahtecilik, kimlik hırsızlığı ve diğer mali suçlarla ilgili gerçek yaşam örnekleri üzerinden de bilgi verilecek.

Bu girişim, yükseköğrenim kurumlarının öğrencileri sadece akademik alanlarda değil, aynı zamanda kişisel finans yönetimi ve güvenliği konularında da bilinçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür eğitimlerin, öğrencilerin gelecek yaşamlarında daha dikkatli ve bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

YÖK ve MASAK, bu iş birliğinin ilk adımı olarak, üniversitelerde geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi planlanan bilgilendirme etkinlikleri düzenleyecek. Öğrencilerin finansal okuryazarlığını artırmak ve güvenli bir banka kullanımı için gerekli bilgileri sağlamak amacıyla hazırlanacak materyallerle de desteklenecek. Bu süreçte, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, merak ettikleri konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olunacak.

Sonuç olarak, Yükseköğretim Kurulu ve MASAK’ın ortak çalışması, öğrencilere daha güvenli bir finansal gelecek sunmayı ve toplumda mali bilinç oluşturmayı amaçlıyor.