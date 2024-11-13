Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Proje ve çalışmaların aktarıldığı programda üniversite heyetine GSB Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin de eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı’yı kabul etti. GSB Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü ve BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Şahin’ın da hazır bulunduğu ziyarette üniversitede devam eden çalışmalar görüşüldü. BUÜ’ye kazandırılan spor tesisleri ve yarı olimpik yüzme havuzu konusunun da ele alındığı ziyarette, Bakan Osman Aşkın Bak’tan BUÜ’ye tam destek geldi.