Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğuş Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. "Kariyer Destek Protokolü" kapsamında meslek liselerinde eğitim gören son sınıf öğrencilerine geleceklerini şekillendirme konusunda yardımcı olacak etkinlikler düzenlendi.

Ümraniye İlçe Müdürlüğü ve Doğuş Üniversitesi, iş birliği protokolü imzalayarak meslek liselerinde eğitim gören 12’nci sınıf öğrencilerinin kariyer planlamalarını desteklemek için önemli bir adım attı. Protokol kapsamında, üniversitenin laboratuvarlarında meslek tanıtım etkinlikleri ve workshop dersleri düzenlendi.

522 öğrencinin farklı meslekler hakkında teorik bilgi edinmesini ve pratik deneyim kazanmasını sağlayan etkinliklerle gençlerin üniversite sınavı öncesinde kariyerleriyle ilgili daha bilinçli kararlar alması hedeflendi. Konu hakkında konuşan Tanıtım Koordinatörü Ergin Sarar şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle workshop dersleri, öğrencilerin motivasyonunu artırırken, meslekler hakkında daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyor. Bu sayede gençler, gelecekleri için daha sağlam bir temele dayalı kariyer planları yapabiliyorlar. İş birliği, Ümraniye’deki gençlerin geleceklerine daha umut dolu bir şekilde bakmalarına katkı sağlayacaktır.”