Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirdiği yumruk saldırısının ardından tutuklandı. Meler'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalara göre elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi ve hayati bir tehlikesi bulunmuyor.

Meler, saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu ve ilk açıklamasında önemli bir karar aldığı ifade edildi. Olay sonrası tutuklanan Faruk Koca ise ilk ifadesinde Halil Umut Meler'i suçladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu şiddet olayına tepki göstererek Süper Lig'in tüm maçlarını süresiz olarak erteledi.

Türk Futbolunda Kara Gece!

Saldırının detayları arasında Meler'in yerde tekmelemeye maruz kalması, sağlık durumunun incelenmesi, Koca'nın hastaneye kaldırılması ve kamuoyundan gelen tepkiler bulunuyor. Halil Umut Meler'in beyin tomografisi çekildi ve şu an müşahede altında tutuluyor.

Olayın yankıları siyasilerden, kulüplerden, teknik direktörlerden ve futbolculardan gelen kınama mesajları ile devam ederken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sağlık durumuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu trajik olay, Türk futbolu için utanç verici bir gece olarak nitelendirilirken hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı travmanın etkileri sürüyor. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, şüphelilerin kasten yaralama suçu kapsamında tutuklandığını ve yargılamalarının sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında yapılacağını belirtiyor. Türk futbolunda yaşanan bu skandal, spor camiasını derinden sarsmış durumda ve gelecekte alınacak tedbirlerin konuşulmasına neden oluyor.