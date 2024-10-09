Eski Minato Belediye Başkanı ve Dünya Mimarlar Odası Üyesi Prof. Dr. Keimi Harada, Japonya’nın deprem konusundaki tecrübelerini aktarmak üzere Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Minato kentinin eski belediye başkanı olan Yüksek Mimar Keimi Harada, Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Onursal Adıgüzel ile bir araya geldi. Depreme karşı dayanıklı bir kent inşa etme konusunun ele alındığı görüşmede konuşan Harada, “Burada olmak benim için çok keyifli, sizlerle ve Sayın Başkanla diyalog kurmak çok güzel. Bu bölgenin bu kadar hızlı geliştiğini görmek, benim şehrimi hatırlatıyor. Benim şehrim de böyle hızlı gelişti. Ben başkan olarak seçildiğimde 50 yaşındaydım. Fikirlerimi ve deneyimlerini sizlerle paylaşabilmek benim için büyük bir onur olur” dedi. Harada, depreme karşı alınacak tedbirlerle ilgili de depreme karşı dayanıklılıklarının artırılması için eski binaların güçlendirilip, yeni binaların da depreme karşı dayanıklı inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme içeriğinin önemli maddelerinin deprem ve kentlerin yeniden dizayn edilmesi olduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, “Deprem konusunda Japonya’nın ve Sayın Keimi Harada’nın önemli bir tecrübesi var. Bu tecrübeden faydalanmak için yaptığı Türkiye ziyaretinde kendisiyle tanışmak istedik. Kendisinin mimarlık dünyasındaki engin tecrübeleri ve Ataşehir için ortak geliştirebileceğimiz projeler hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ataşehir’in gelecek dönemindeki vizyonuna katkıları olacağına eminim. ‘Birlikte neler yapılabiliriz’ konusunda önümüzdeki süreçte bilgi ve tecrübe aktarımlarımız olacak” dedi.

Harada, ziyaret esnasında Başkan Adıgüzel’e Tokyo’nun son yüzyılda nasıl geliştiği ve geleneksel Japon mimarisi üzerine belgeler de sundu.