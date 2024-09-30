Şanlıurfa il merkezi ve Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünler tespit edildi. Denetimler sonucunda, 1,500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay dahil olmak üzere binlerce paket gıda ürününe el konuldu.

Bir BİM şubesinde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle böceklenmiş pirinç paketleri kameraya yansıdı. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplandı. 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda depolama yapan işletmeler de uyarıldı.