Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda tespit ettiği uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor. Aralarında ünlü markaların da bulunduğu, köfteye domuz eti karıştıranlar, sucuğa at ve geyik eti ekleyenler, çiğ adanaya kalp ilave edenler gibi birçok skandal ortaya çıkarken, listeye halk sağlığını tehdit eden yeni markalar da eklenmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri, gündemdeki yerini koruyor. Bu listelerde yer alan peynir markaları ise büyük şaşkınlık yarattı. Peynirlerin içinden çıkanlar, adeta 'pes' dedirtti.

Diğer yandan, yetkililer, şüpheli gıdaların tespiti durumunda ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor.