İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, ünlü rap müzik sanatçıları arasında yer alan Heijan olarak bilinen Doğan Tarda, BIG lakaplı Samet Işık ve CAC adıyla tanınan Şahan Terzioğlu'nun organize suç örgütleriyle ilişkili faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya platformları ve müzik endüstrisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle örgüt üyelerinin dikkatini çeken sanatçılar, örgütün sembolik figürleri haline gelmeyi başardı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler, üç rapçının örgüt adına özgün rap şarkıları ürettiğini ve bu şarkıların örgüt mensupları tarafından sıkça paylaşılıp örgütün kimliğini yansıttığını ortaya koydu. Sosyal medya mecralarında özellikle suç örgütünü öven içeriklerle destek verdikleri belirlendi. Hatta sanatçıların kliplerinde silah kullanımının sıkça yer aldığı tespit edildi.

Bu çarpıcı bulguların ışığında, üç ünlü rapçıya 'suç ve suçluyu övme' suçlamasıyla karşı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde Heijan, BIG ve CAC isimleriyle tanınan sanatçılar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Üç şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemleri devam ederken, tanınmış rap sanatçısı olarak bilinen Muti adıyla anılan Mücahit Doğan hakkında da yakalama kararı olduğu belirlendi. Olayın detaylarına dair soruşturma titizlikle yürütülüyor.