İnegöllü işadamı Şenol Peker ile kurduğu dostluk nedeniyle sık sık İnegöl’e gelen ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Cerrah mahallesinde yer alan spor tesislerinde Kafkassspor’un yaptığı antrenmana giderek sürpriz yaptı.

Bir süre antrenmanı izleyen Güvenç Kurtar, daha sonra Kulüp Başkanı Sebahattin Ordu ve Kafkasspor Teknik Direktörü Hüseyin Yoğurtçu ile bir süre sohbet etti.

Kulübün ilk yılında çıktığı 3. Ligde önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen başarılı spor adamı, bu yıl Kafkasspor’u yakından takip edeceğini söyledi.

Aspor’da şu an yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, geçtiğimiz aylarda kulüp tesislerine yaptığı ziyaretin ardından, Kafkasspor amblemini soru olarak TV ekranlarından paylaştırması nedeniyle büyük takdir toplamıştı.

Kaynak: BÜLTEN