Memorial Sağlık Grubu’nun, meme kanserine dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Pembe Ayna” projesi, bu yıl sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Memorial Sağlık Grubu’nun, kadınların meme farkındalığı için her ay düzenli olarak ayna karşısında meme yapısını kontrol etmesi ve gördükleri herhangi bir değişiklikte önlem alması gerektiğine dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Pembe Ayna” projesi, bu yıl sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu.

“Pembe Ayna Söyle Bana” mottosuyla ayna karşısına geçen ünlüler, meme kanseri farkındalığına ilişkin mesajlarını, Pembe Ayna’dan yansıtarak kadınlara aktardı. Birbirinden ünlü isimlerin; bedeninin farkında olan, kendini ve hayatı seven, kanserle mücadeleden vazgeçmeyen kadınları tasvir eden fotoğrafları ile mesajları, “Pembe Ayna Meme Kanseri Farkındalık Sergisi” ve dijital bilinçlendirme spotlarında anlam kazandı.

Serginin yapımcılığını Zuhal Ceran, ünlü isimlerin çekimlerini fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş üstlendi. Meme kanseri farkındalığına özel tasarlanan ve pembe renkli kıyafetlerden oluşan styling’i ünlü modacı Tanju Babacan gerçekleştirdi. Sergiye katılan ünlü isimlerin makyajı da Eve make-up artistleri tarafından Eve makyaj ürünleriyle yapıldı.

Lansmanda Babacan’ın meme kanseri farkındalığına özel tasarladığı pembe renkli kıyafetin satışından elde edilen gelir, İyi Niyet Derneği’ne başvuran meme kanseri hastalarının tedavisi için kullanılacak.

Kadınların, yüzde 80 oranında kendi kendini muayene etmesi ile memedeki var olan bir kitleyi erken evrede belirlemesi ve bu erken teşhis yönteminden yararlanması adına toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen Pembe Ayna projesi, bu yıl ünlü isimleri meme kanseri farkındalığı için bir araya getirdi. Ünlüler “Pembe Ayna Söyle Bana” dedi, meme kanseri farkındalığına ışık tutan mesajları pembe aynadan yansıyarak geniş kitlelere ulaştı.

Sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimleri; Aysu Türkoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Begüm Öner, Cansu Tuman, Dicle Doğan, Evrim Keklik, Feyza Civelek, Nefise Karatay, Nisa Bölükbaşı, Nur Viral, Simay Rasimoğlu, Şahika Ercümen, Şebnem Dönmez, Şeyda Coşkun, Zeynep Beşerler, Zeynep Sever Demirel’in fotoğrafları ve meme kanseri farkındalığı mesajları, “Pembe Ayna Meme Kanseri Farkındalık Sergisi”nde yer buldu.

Meme Kanseri Farkındalık Sergisi, lansmanın ardından 1-31 Ekim tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi lobi salonunda bulunan Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Kendi kendine meme muayenesinin simgesi olan “Pembe Ayna”, Ekim ayı süresince Memorial Sağlık Grubu hastaneleri, İstanbul ve Esenboğa havalimanları, Zorlu Center, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, UNIQ İstanbul, ANKAmall ve MarkAntalya alışveriş merkezlerinde yer alacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu söyleyerek, "Bu etkinlikteki amacımız farkındalık oluşturmak. Kanserin en önemli engelleyici noktası, erken teşhistir. Bu konuda farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bu projeye pek çok ünlü isim destek verdi. Farkındalığı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Memorial Hastanesi Direktörü Dr. Sevim Şuekinci, "Sağlık grubu olarak meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Birçok ünlü isim projeye destek verdi. Amacımız kadınlarımıza ayna karşısında kendilerini muayane etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulamaktır. Erken tanının önemi çok büyük" diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Meme kanseri kadınlarda en sık rastanan kanserler arasında yer alıyor. Ülkemizde de ilk sırada bulunuyor. Ülkemizde özellikle 40 yaş altı meme kanseri çok sık görülüyor. ABD ve Avrupa’da 20 meme kanserinin sadece 1 tanesi 40 yaş altındayken, ülkemizde 6-7 meme kanserinin 1’i 40 yaş altında. Erken tanı çok önemli. Hastalık erken dönemde tespit edilirse tedavi kolay edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kahraman kadınlardan pembe ayna mesajı

Lansmanda, meme kanseriyle mücadelesini kazanan ve yaşama sağlıkla tutunan kadınlar da bulunuyordu.

Türkan Kendirci

Düğününe bir hafta kala gelinliğinin son provasında meme kanseri olduğunu öğrenen anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci, tedavi için düğününü erteledi. Yaklaşık bir yıllık tedaviyle kanseri yenen genç kadın önce evlendi, kısa bir süre önce de anne oldu. İş hayatına atılan Kendirci, çocuklar ve yetişkinler için yoga eğitimi veriyor.

Özgül Türkkan

Türkiye Bowling Federasyonu’nun lisanslı oyuncusu 60 yaşındaki Özgül Türkkan, 2 yıl önce diyabet cerrahisi sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi sürecinde bowling oynamayı hiç bırakmayan Türkkan, meme kanseri ile mücadelesini kazandı ancak 6 ay önce safrakesesi kanseri teşhisi aldı. Umudunu asla kaybetmeyen Türkkan, safrakesesi kanserini de yenerek bowling oynamaya ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam ediyor.

Esin Gül

33 yaşına kadar, iki kez tiroid bir kez meme kanseriyle mücadele eden Esin Gül başarıyla yaşama tutundu. Şu anda moda tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor. Kendisine ve çevresinde sevdiği arkadaşlarına doğayı çağrıştıran kıyafet tasarımları yapıyor.